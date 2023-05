A nova profissão de Emma Watson após se afastar da atuação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde 2019, quando atuou no longa Adoráveis Mulheres, Emma Watson, 33 anos, decidiu das uma pausa em sua carreira de atriz. Segundo ela, apesar de estar em um momento de prestígio em Hollywood, começou a se sentir “enjaulada”. “A coisa que eu achava mais difícil era ter que promover algo sobre o qual eu não tinha muito controle. Foi muito difícil ter que ser o rosto e a porta-voz de coisas que não me envolvi no processo”, explicou ela ao Financial Times.

Agora, incentivada pelo irmão, ela se dedica à direção, nos bastidores de produções audiovisuais. Já dirigiu uma campanha para a Prada e agora está prestes a lançar o clipe de um artista ainda não revelado. “Comecei a perceber que só queria ficar à frente de coisas das quais, se alguém fosse me criticar, poderia dizer: ‘Sim, eu estraguei tudo, foi minha decisão, eu deveria ter feito melhor”, desabafou Watson.

Ao mesmo tempo em que desbrava a nova área de trabalho, a atriz divide seu tempo com um mestrado em redação criativa na Universidade de Oxford. Ela garante que também vai voltar a atuar quando se sentir preparada e não se aposentou das telas. “Não quero mais ser um robô”, concluiu.