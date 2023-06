A nova prática da Globo que causou revolta em Susana Vieira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Susana Vieira, 80, no ar como Cândida na novela das nove da TV Globo, Terra e Paixão, reclamou da forma com que os roteiros têm sido enviados na emissora. A atriz falou durante uma entrevista no Youtube, na última semana, que não consegue ler pelo celular e prefere o texto em papel. Ela, inclusive, afirmou que paga pela impressão do material de trabalho e se sente incomodada com outros atores em cena no celular.

“Sabe como vem os capítulos das novelas hoje para nós? No celular! Eu não enxergo, cara. Eu quero papel. Eu trabalho em teatro. Eu imprimo na minha casa. Eles mandam pelo celular, eu não entendo aquela letra. Eles mandaram para mim 20 capítulos. Era este bloco. Primeiro para economizar papel para eles, lógico. Segundo lugar, como você entra em um teatro segurando um celular? Para mim, a pessoa está falando com alguém. Então, você nunca sabe. Eu vi vários atores toda hora, um telefonema particular, ligando para ver se tem recado. Não tem o texto ali na sua mão. Só tinha eu e Tony Ramos com texto. Mandamos fazer. Mandaram eu fazer na França. Porque não tinha nem mais impressora, papel. Eu falei: ‘eu pago o papel’. Muito bem, aí a gente entra no estúdio, eu pego o meu textinho, marco as minhas falas em vermelho, marco o dia da gravação, grampeio, aí a gente vai por ordem. Lá é o seguinte, eu não enxergo!”.

