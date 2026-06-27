A nova fase de Keith Richards, dos Rolling Stones, como bisavô ‘babão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Aos 82 anos, Keith Richards conta que entrou em fase nova depois de virar bisavô. Diz estar bebendo com “moderação”, livrou-se do tabaco (“embora eu ainda fume muita maconha”) e ganhou uma bisneta, Luna, que não completou nem 1 mês. “Tento deixá-la comigo o máximo de tempo possível, depois a devolvo”, diz ele, empolgado também com o lançamento de mais um álbum com os Rolling Stones. Sobre a longevidade da banda, que passou das seis décadas, explica que o segredo é falar verdades “na cara”. “Quando alguma coisa desanda com Mick Jagger, digo: ‘garoto, te conheço desde os 4 anos’, e surte bom efeito”, garante ele, que engata os ensaios com as mamadeiras.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001