A nova empreitada de Pedro Almodóvar, exibida no Festival de Veneza

O primeiro longa em inglês do autor espanhol Pedro Almodóvar, The Room Next Door, que estreou nesta segunda-feira, 2, no Festival de Veneza, com longos 18 minutos de aplausos, eclipsou outras produções. Almodóvar, em um terno rosa, se juntou as estrelas Julianne Moore e Tilda Swinton para agradecer o público da Sala Grande do Palazzo del Cinema. Feliz com o resultado, ele beijou as mãos das protagonistas, deu autógrafos e tirou selfies com os fãs. A nova empreitada é estrelada pelas duas vencedoras do Oscar nos papéis de Ingrid (Moore) e Martha (Swinton), amigas de longa data que trabalharam na mesma revista de Nova York no início de suas carreiras. Ingrid, agora uma romancista best-seller, se reconecta com Martha, que tornou-se repórter de guerra, enquanto ela lida com os estágios finais do câncer.

Em entrevista coletiva em Veneza, o cineasta afirmou que decidiu fazer um filme em inglês “para começar uma nova era” em sua carreira. O diretor revelou que encontrou o “veículo certo” para essa transição nas páginas do livro de Sigrid Nunez, What Are You Going Through, no qual o filme é baseado. Ele também comentou que a linguagem não foi um problema, já que Moore e Swinton “entenderam exatamente o tom” que ele queria transmitir.

Além dos aplausos, a imprensa internacional também elogiou a produção. O Deadline rotulou o primeiro longa falado em inglês do cineasta espanhol de “provocativo, vital e até radiante”. A Variety definiu a performance de Tilda Swinton como “monumental” e ressaltou que, embora “o filme seja todo sobre a morte, na honestidade implacável com que confronta esse assunto está poderosamente do lado da vida”. O jornal The Guardian o chamou de “deslumbrante”.

The Room Next Door é a continuação de Almodóvar para Parallel Mothers de 2021, que também estreou em Veneza e ganhou a melhor atriz do festival, a Volpi Cup, pela atuação de Penélope Cruz. Ele chega aos cinemas nos Estados Unidos no dia 20 de dezembro. Os projetos anteriores de Almodóvar que estrearam na cidade da Itália incluem: Dark Habits de 1983; Women on the Verge of a Nervous Breakdown de 1988, que ganhou o prêmio de melhor roteiro; e seu curta-metragem de 2020 The Human Voice estrelado por Swinton. Além de um prêmio pelo conjunto da obra do festival em 2019.