A nova conquista de Bruno Mars

Bruno Mars, 39 anos, bateu o próprio recorde com a música APT, feita em parceria com Rosé, 27, integrante do grupo de K-pop Blackpink. A composição assumiu a liderança no Spotify Global, com 11,58 milhões de streams, superando a música Die With a Smile do cantor e Lady Gaga.

APT foi lançada na última sexta-feira, 18. A canção também foi sucesso no YouTube, que somou 14 milhões de visualizações nas primeiras 12 horas. Havia a expectativa de que Rosé fizesse uma participação surpresa no show de Mars no Rio de Janeiro, mas não aconteceu. Na quinta-feira, 17, os dois assistiram juntos ao jogo do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã.