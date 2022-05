A noite que Kim Kardashian “incorporou” Marilyn Monroe

O que Kim quer, Kim consegue. Na noite de gala do Metropolitan Museum, reunião anual de famosos e influentes, Kim Kardashian caprichou no vintage: pisou no tapete vermelho com o vestido colado e revelador que Marilyn Monroe usou ao cantar para John Kennedy o mais sexy Parabéns a Você jamais entoado, há exatos sessenta anos. Kim, 41 anos, tanto insistiu que o Museu Ripley’s da Flórida concordou em lhe emprestar o longo bordado com 6 000 cristais. Por alguns minutos apenas: ela chegou de robe, vestiu a preciosidade, subiu a escadaria, entrou no museu e trocou por uma réplica. “Nunca que iria sentar com ele, comer com ele, arriscar algum estrago”, disse Kim, que perdeu 7 quilos para caber no figurino de Marilyn. Se ela brilhou, a irmã Kourtney, 43, espantou; seu estapafúrdio conjunto era, como explicou, uma desconstrução do smoking com saia do namorado Travis Barker, “como se tivesse escorregado dele para mim”.

Publicado em VEJA de 11 de maio de 2022, edição nº 2788