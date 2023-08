A multa de Alexandre de Moraes aplicada a youtuber

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ministro do STF, Alexandre de Moraes multou o youtuber Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark, em 300 mil reais e determinou abertura de inquérito por desobediência. O ministro ordenou a expedição de ofício para que o Banco Central bloqueie imediatamente o valor correspondente à multa em contas e aplicações financeiras do digital influencer. No mesmo ofício, determinou que plataformas de aúdio e redes sociais – tais como Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple, Rumble, Tik Tok e Twitter, entre outras – bloqueiem em até duas horas perfis do podcaster sob pena de multa diária de 100 mil reais. As empresas também terão que suspender o pagamento de quaisquer valores oriundos de monetização, de publicidade e de inscrição de apoiadores para os programas de Monark.

O youtuber ficou conhecido por publicar vídeos de Minecraft no seu canal, e alcançou notoriedade nacional como apresentador do Flow Podcast. Segundo Moraes, o influencer criou novos perfis para reproduzir conteúdo com desinformação já vedado pelo STF e tentou lucrar com o material. Para o ministro, a conduta evidencia que “o investigado está deliberadamente violando decisão do Supremo”.

Continua após a publicidade

Siga