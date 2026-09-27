A mulher que conquistou protagonismo na Fórmula 1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Alexandra Leclerc, esposa de Charles Leclerc, desafia o papel tradicional das mulheres na Fórmula 1. Historiadora da arte, ela busca protagonismo, fechando parcerias com grifes e destacando sua própria identidade, recusando-se a ser apenas um adorno no paddock. Saiba mais sobre sua filosofia.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Durante décadas, mulheres e namoradas dos pilotos de Fórmula 1 tiveram como única (e absurda) função adornar o paddock para o público predominantemente masculino. No que depender de Alexandra Leclerc, 25 anos, no entanto, os troféus dos grandes prêmios não assumirão silhueta feminina e ficarão restritos ao pódio. A esposa de Charles Leclerc, piloto da Ferrari, vem assumindo protagonismo em suas aparições. “Minha filosofia parte da ideia de que você não deve tentar se esconder, mas destacar suas características”, diz. Para a alegria dos fotógrafos, ela surgiu em Madri a bordo do famoso vestido da Dior estampado com páginas de jornal. Ciente do impacto de sua imagem nos GPs, a historiadora da arte dá o ar da graça apenas se fechar parcerias com grandes grifes e faz questão de se afastar da sombra do marido nas raras entrevistas que concede.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014