A mulher que conquistou protagonismo na Fórmula 1
Alexandra Leclerc vem redefinindo papel feminino no esporte
Durante décadas, mulheres e namoradas dos pilotos de Fórmula 1 tiveram como única (e absurda) função adornar o paddock para o público predominantemente masculino. No que depender de Alexandra Leclerc, 25 anos, no entanto, os troféus dos grandes prêmios não assumirão silhueta feminina e ficarão restritos ao pódio. A esposa de Charles Leclerc, piloto da Ferrari, vem assumindo protagonismo em suas aparições. “Minha filosofia parte da ideia de que você não deve tentar se esconder, mas destacar suas características”, diz. Para a alegria dos fotógrafos, ela surgiu em Madri a bordo do famoso vestido da Dior estampado com páginas de jornal. Ciente do impacto de sua imagem nos GPs, a historiadora da arte dá o ar da graça apenas se fechar parcerias com grandes grifes e faz questão de se afastar da sombra do marido nas raras entrevistas que concede.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014