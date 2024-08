A mudança radical no visual de Emma Stone para série da HBO

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vencedora do Oscar, Emma Stone, 35, não teme mudanças para interpretar os papeis. Um dos exemplos é a mudança radical no visual da atriz para a série Fantasmas, da Max, antiga HBO Max. No último episódio da comédia, a atriz aparece praticamente irreconhecível.

No episódio, uma personagem assiste a uma paródia de The Real Housewives, na qual a atriz aparece caracterizada da dona de casa Genevieve, com um penteado volumoso, roupas extravagantes e muita maquiagem. Bem diferente dos longos cabelos escuros exibidos em Pobres Criaturas, filme que lhe rendeu um Oscar neste ano.

Criada pelo comediante Julio Torres, a série Fantasmas tem seis episódios e conta a história fantástica sobre a perda de um brinco de ouro no formato de uma ostra. Na busca pelo objeto, Julio reflete sobre os personagens em vinhetas introspetivas, misteriosas e cômicas, ambientadas numa versão alternativa e sonhadora de Nova York, nos Estados Unidos.