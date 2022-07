A militância de Xuxa que conquistou espaço como série da Disney+

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há dois anos no Brasil, a Disney+ ainda briga por um lugar sob o disputado sol do streaming. E eis que, nos planos para tentar alavancar a audiência, recrutou Xuxa, 59, que também luta por um espaço nessa área. Dada a oportunidade, ela desengavetou um projeto de uma série de ficção que vai estrelar ao lado de Angélica, com quem na década de 90 rivalizava no rol dos matinais infantis e queria trabalhar há tempos. Tarã, como foi batizada, é recheada de altas filosofias: “Vamos falar sobre verdades que vivemos hoje, como o desmatamento da Amazônia, a ganância do homem, o poder que passa por cima de tudo e de todos”, adianta a apresentadora.

Publicado em VEJA de 20 de julho de 2022, edição nº 2798