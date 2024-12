A medida drástica de mulher que se recusou a trocar de lugar no avião

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mulher envolvida numa polêmica por se recusar a trocar de lugar com uma criança chorosa no avião se pronunciou sobre o caso nesta sexta-feira, 6. Jeniffer Castro disse que irá tomar as medidas legais cabíveis contra a mãe que brigou com ela e a expôs numa gravação. No vídeo viral, uma senhora briga e filma Jeniffer, que havia se recusado a trocar de lugar com o filho dela.

“Entrei no avião, a criança estava no meu lugar e avisei que era meu assento. Esperei ele sair, e o rapaz que estava no corredor falou para eu trocar com ele e sentar no corredor, falei que não. A birra dele era que ele queria sentar do lado da avó dele, que estava do meu lado. Ele queria o meu assento, não queria a janela dele, queria a minha janela”, explicou no programa Encontro. Questionada por Patrícia Poeta se irá entrar na Justiça, Jeniffer respondeu que “as medidas já estão sendo tomadas”.

“Ela chegou perguntando se eu tinha algum problema, achei super preconceituoso, se eu tinha alguma deficiência, me chamou várias vezes de imbecil. Quando fui sair e pegar a mala, ela estava atrás de mim e falou: ‘Agora, você levanta, imbecil?’. Tentei não responder porque ela queria brigar, respondi o mínimo possível para não dar mais discussão”, recordou.

Após o caso viralizar nas redes sociais, Jeniffer ganhou mais de um milhão de seguidores, porém disse estar com medo da exposição. “Estou sentindo medo porque não sei o que as pessoas estão pensando. Estou com medo da minha segurança, de fazerem alguma coisa comigo ou com a minha família, está todo mundo mandando mensagem para os meus parentes e perguntando onde moro”.

