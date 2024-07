A maternidade atípica de vilã de ‘Pedaço de Mim’, atual sucesso da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Pedaço de mim, atual sucesso brasileiro da Netflix em várias partes do mundo, Yohama Eshima, 35 anos, interpreta a manipuladora Cláudia, professora de Educação Física que conhece os protagonistas da série, Liana (Juliana Paes) e Tomás (Vladimir Brichta), após um grupo de ciclismo. Logo Claudia se torna amante de Tomás. Apesar de, até então, ser pouco conhecida do grande público, a atriz passou a ser bastante procurada com a repercussão do trabalho mais recente.

Ela é casada há seis anos com o diretor e produtor Flávio Tambellini, 72, com quem tem o pequeno Tom, de quase 4 anos, que nasceu com uma condição rara, a esclerose tuberosa (caracterizada por deficiência mental, epilepsia e erupção facial tipo adenoma sebácea). Yohama é curitibana e formada pela Faculdade de Artes do Paraná. Está no teatro desde 2005 e ganhou o primeiro papel de destaque no audiovisual como a policial Yone de Travessia, novela das 9 da TV Globo em 2023. No Instagram acumula mais de 40 mil seguidores e atua como comunicadora da maternidade atípica, apresentando a rotina com o filho.

“Estou muito feliz pela (personagem) Claudia, muito feliz com esse ódio, com essa raiva toda. E tem uma outra coisa legal que está acontecendo: a série trata de diversidade. Como chorei na cena do Bento Veiga com a Palomma Duarte. Como mãe atípica, indico vocês assistirem. Sobre como nós mães sofremos e como somos capacitistas e achamos que nosso filho não vai dar conta do recado”, compartilhou ela nas redes sociais.