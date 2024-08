A jogada de mestre de Silvio Santos ao levar novelas mexicanas para o SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mauro Alencar, consultor e doutor em teledramaturgia, falou com a coluna GENTE sobre a tacada de mestre de Silvio Santos ao trazer para o país as novelas mexicanas, que logo se popularizaram e fizeram frente à produção nacional.

“Silvio Santos, desde sempre potência absoluta no universo da Comunicação, abriu as portas do Brasil para o México em 1982 com a clássica novela Os Ricos Também Choram, sucesso mundial. Críticas não faltaram. Mas ele foi adiante e firmou o estilo latino-americano de telenovela no SBT com sucessos mundiais: a trilogia das Marias, Carrossel, Rosa Selvagem, Simplesmente Maria, Café com Aroma de Mulher, A Usurpadora… Com produções originais ou adaptadas. Hoje, a TV globalizada e o streaming se rendem à força do melodrama e da ficção hispano-americana tão ao gosto de Silvio Santos. Certamente mais uma genial e certeira cartada do mestre e ‘Rei da TV’ que ampliou e popularizou por aqui a teledramaturgia mundial, influenciando produção e o consumo até os dias de hoje”.

Mauro lembra também a relação mais próxima que teve com o dono do SBT, quando foi convidado a auxiliar na criação de um núcleo para criação de novelas na emissora. “Em 2008 tive o privilégio de trabalhar e conviver com Silvio Santos. Fui convidado por ele para retomar o núcleo de Telenovela e assessorar Iris Abravanel em sua primeira novela: Revelação. Foram apenas dois meses e em sua residência, porque meu contrato com a Globo impediu a continuidade. Mas, nem é preciso dizer, experiência riquíssima”.