A irritação que Bolsonaro provocou em Romário

Após o primeiro turno, o coleguismo se tornou aversão. Quando Jair Bolsonaro (PL), que é do mesmo partido de Romário (PL), decidiu declarar voto em Daniel Silveira (PTB), para o senado do Rio de Janeiro, surgiu um atrito irremediável entre os ‘então parceiros’. Conhecido por não ter papas na língua, o ex-jogador disse que não fará campanha à reeleição do mandatário, porque “ele apostou em um candidato de outro partido, inelegível”. Ainda assim, o ex-jogador explicou que votará no atual presidente no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Para não ficar no empate, o Baixinho ressaltou que vai manter as declarações de voto feitas anteriormente, elucidando voto no presidente. “Foi assim durante toda a eleição e continuará assim em respeito à minha índole. Eu tenho palavra”, ironizou o agora senador pelo Rio de Janeiro, em clara provocação a Bolsonaro.