A irritação do público do Rock in Rio que chegou ao Procon

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A distribuição de copos no Rock in Rio está gerando irritação em parte do público do evento. O público, que recebe um copo ao entrar no festival precisa adquirir outros dois caso queira beber cerveja e refrigerante. Foi o caso do mineiro Giulio Miranda, 35 anos, que foi ao evento se divertir e acabou saindo com muitos desses “brindes”. “Não é legal, né? E também não foi tão útil, pois já vi muitas pessoas comprando e passando no copo”, comentou.

Na compra, o cliente consegue um desconto ao reutilizar o recipiente, incentivando a “redução de resíduos durante o festival”, segundo a produção do festival, que esclarece a separação de copos por marcas. “A operação foi desenhada em conjunto com as marcas parceiras do festival, e por essa razão, o padrão de serviço de cada marca deve ser mantido, o que inclui respeito à dosagem de cada produto, sabor e higiene”.

A irritação dos consumidores chegaram até o Procon, com reclamação de venda casada. Em um pronunciamento, a autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor afirmou que, após uma análise, verificou-se que não há ocorrência da prática de venda casada. “As bebidas estão sendo comercializadas por um determinado valor, e caso seja apresentado um copo atual do evento, da mesma marca do produto adquirido, será concedido um desconto. O valor do refrigerante é R$ 14,00 e o consumidor poderá apresentar qualquer recipiente cuja entrada seja permitida, para que o líquido seja entregue a ele. Em qualquer compra realizada nessas condições, será cobrado o valor normal do produto”.