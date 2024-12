A ironia do SBT com cadeirada do Datena em Marçal

Na abertura desta terça-feira, 10, do no Tá a Hora, telejornal de José Luiz Datena, o SBT decidiu fazer uma brincadeira com a cadeirada do ex-apresentador da Band em Pablo Marçal durante o debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo na TV Cultura. Ao final da vinheta do jornal, uma cadeira apareceu na tela junto com a música Que Tiro Foi Esse de Jojo Todynho. “Fascinado que a vinheta do novo programa do Datena no SBT tem literalmente uma cadeirada”, escreveu um telespectador no X.

Publicidade