A saída de Datena do ‘Brasil Urgente’ após mais de 20 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ficar em quinto na eleição para prefeito de São Paulo, com pouco mais de 109 mil votos, Datena não voltará a apresentar o Brasil Urgente, programa da Band, que comandava desde 2003. Em conversa com Johnny Saad, dono da emissora, ele concordou que será melhor retornar para a televisão apenas em 2025, longe do jornalismo policial. O comunicador deve passar a atuar em programas mais leves, de entretenimento, como aconteceu outras vezes. Entre 2012 e 2013, ele comandou o game-show Quem Fica em Pé? e foi elogiado na função.

O Brasil Urgente seguirá sob o comando de Joel Datena, filho de Datena, que estava na função desde a saída do pai para concorrer nas eleições deste ano. Ele renovou seu contrato até 2027. Sobre a carreira política, o veterano também já afirmou que não tentará novamente. Em entrevista coletiva, Datena avaliou que seu desempenho não foi à altura do partido e agradeceu os dirigentes. “Derrotas ensinam mais que vitória. Nem sempre popularidade e capacidade de falar dão resultado em política. Penso em não voltar nunca mais à política e repensar a carreira quando voltar das férias. Vou conversar com a Band e repensar o meu papel. O futuro a gente tem que pensar depois”, declarou na época.