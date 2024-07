A ironia de Paul Mescal, o novo ‘Gladiador’, ao antecessor Russel Crowe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parte do burburinho que ronda a estreia de Gladiador II, marcada para novembro, gira em torno da transformação do fofo Paul Mescal, 28 anos, em um lutador de voluptuosos músculos e ira implacável. Conhecido pelo sensível Aftersun, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator, em 2023, ele recorreu a muito treinamento em academia para interpretar o guerreiro Lucius. “Queria parecer alguém que pode causar dano, quando a merda bate no ventilador”, explicou. O irlandês fugiu das dietas mirabolantes que seu antecessor, o ator Russel Crowe, 60, seguiu para encarar as batalhas no Coliseu. “Ao se esforçar para ter um visual perfeito, alguém pode parecer mais um modelo de roupa íntima do que um guerreiro”, alfinetou, antes de surgir na tela com saiote de couro.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902