A ira de Tata Werneck com Ipiranga por campanha de Inês Brasil e Narcisa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O barulho causado por Inês Brasil e Narcisa Tamborindeguy em participação hilária no programa Lady Night, da Tata Werneck, continua dando o que falar. As duas foram chamadas para fazer uma campanha publicitária dos postos Ipiranga inspirada na ida à atração do Multishow. Entretanto, a ideia não foi bem recebida por Tata, que criticou a empresa. Segundo a humorista, chegaram a orçar sua participação, mas “sumiram” sem avisá-la da resposta final. A peça publicitária traz uma atriz imitando as reações de Tata no Lady night, o que levou a comediante a desabafar no X: “Me orçaram e sumiram e ainda tentaram engajar na minha página como se eu fizesse parte. Espero que tenham pago bem a Inês, que é uma deusa da televisão e internet”, desabafou.

Ainda segundo ela, sua revolta não foi pela possível negativa com o valor cobrado, mas sim o uso do seu estilo de forma não autorizada. E ainda esclareceu: “Estou feliz demais pelas duas. Não polemize o que não tem. Já inclusive postei que espero que eles tenham sido dignos de pagar bem a Inês. A questão é usar uma ideia que tive no meu programa e dirigir a atriz para fazer minhas reações, porque não quiseram me pagar. E sequer me deram retorno e comentaram num post que fiz como se eu fizesse parte da campanha”. Xii…