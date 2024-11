A ira de pastor evangélico com Anitta e seu novo clipe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um pastor evangélico causou polêmica nas redes sociais ao chamar Anitta de “prostituta da Babilônia”, em um vídeo publicado nas redes sociais na última semana. Ele criticou a cantora pela performance de sua música São Paulo, no show do The Weeknd, que também assina a faixa. O religioso afirmou que as ações de Anitta durante a apresentação seriam uma espécie de anúncio do nascimento do anticristo e que seus adereços remetiam a símbolos bíblicos.

“Anitta, a prostituta do Apocalipse ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows, ela se apresenta com referências bíblicas, aparecendo no palco com uma taça ou garrafa de bebida na mão, como é descrito no livro de Apocalipse. Será que o fim dos tempos chegou? Esse show cheio de esoterismo, com referências bíblicas, mostra que o que antes era escondido agora está sendo feito às claras, e o que era oculto está sendo revelado. Muito mais que um show, foi um culto esotérico, levando as pessoas ao conhecimento do esoterismo. Eles sabem que pouco tempo lhes resta, mas pouco tempo também resta para nós, igreja”, disse o pastor.

A divulgação da música, que foi lançada na última semana, foi cheia mistérios e inspirada no Halloween. A brasileira simulou uma gravidez e chegou a mostrar fotos da barriguinha e até um ultrassom de um bebê-monstro com dentes e cauda. Nas redes sociais da cantora, os comentários se dividem entre críticas e apoiadores. “Achei desnecessário essa barriga, sei que foi para gerar engajamento, curiosidade, mas de péssimo gosto”, escreveu uma seguidora. “Artista”, comentou outro.