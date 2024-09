A indireta de Ludmilla ao Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla mandou uma indireta pelas redes sociais para a produção do Rock in Rio durante seu show na noite desta sexta-feira, 13. A equipe da artista publicou um vídeo no Instagram com a legenda: “sei que nada vai me parar”. Os seguidores entenderam a mensagem e lotaram os comentários. “Não poderia ser outra abertura. Respondendo tudo com seu talento”, escreveu um fã. Para quem não acompanhou, Ludmilla quase não subiu no palco por questões de estrutura. O show aconteceu, mas com recado.