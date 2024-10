A indireta de Edu Guedes após ex de Ana Hickmann perder eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O chef de cozinha Edu Guedes, 50 anos, mandou uma indireta a Alexandre Corrêa, 52, ex-marido de Ana Hickmann, 43. O atual noivo da apresentadora publicou um storie no Instagram com uma montagem de fotos de um cachorro e um leão, e a mensagem “Perdeu, Mané”, logo após a apuração das urnas nas eleições municipais. Corrêa se candidatou a vereador, mas obteve 2.237 votos e não foi eleito.

O relacionamento de Guedes e Ana começou após o término do casamento com Alexandre, em 2023. A apresentadora denunciou o ex-marido de violência doméstica. Ela o acusa de agressão física, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e estelionato. O empresário nega todas as acusações.

Em entrevista recente à coluna GENTE, Corrêa falou sobre o chef de cozinha: “O meu problema não é o Eduardo Guedes. Meu único problema com esse rapaz foi ele ter participado de um simulacro de quebra de medida protetiva junto com a Ana e o meu filho. Dele estar hoje com a Ana Hickmann é problema deles dois. Isso não compete a mim. Ana é uma mulher madura, vivida”.