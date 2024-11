A impressionante mudança visual de Padre Marcelo Rossi em oito anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Padre Marcelo Rossi, 57 anos, já fez relatos, mais de uma vez, sobre a depressão que enfrentou há cerca de oito anos. No mais recente, o sacerdote impressionou seus seguidores no Instagram, ao fazer uma comparação da sua forma física atual com a de 2016. Na primeira imagem, Rossi aparece bastante magro e com rosto fino. Já no segundo registro, exibe o corpo mais musculoso.

“Amados, depressão não é frescura, mas tem cura. Glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial. A Alegria do Senhor é nossa força. Tem coisas que tem que ver para crer. Marquem as pessoas que estão passando por depressão”, escreveu na legenda.

Formado em educação física antes de entrar no seminário, Marcelo contou, durante entrevista ao Domingão, que já era forte antes. “Parei por causa da missão. Esqueci daquilo que ensinava aos outros”, comentou. Além da depressão, o episódio em que foi empurrado do palco por uma mulher, em 2019, acendeu o alerta para o cuidado do corpo. “Me dei conta da importância de me cuidar fisicamente. Não é estética, é saúde”.