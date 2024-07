A ideia controversa de um museu do rock no coração do samba carioca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Capital Inicial, Pitty, Rita Lee, Paralamas do Sucesso, Titãs, Os Mutantes, Skank, RPM… Todos eles serão lembrados, em breve, num só lugar. A ideia é, no mínimo, controversa. A Fundação de Artes do Estado do Rio (Funarj) pretende criar o Museu do Rock na cidade. A obra tem a missão de celebrar a história e a influência do gênero musical no país, a partir de exposições permanentes e temporárias, com peças interativos e salas de projeção para musicais ao vivo. Até aí, ok. O problema é a localização prevista. O museu do rock será erguido na Lapa, bairro boêmio e conhecido pelas casas de samba que atraem turistas de tudo que é lugar. Não há sentido algum.