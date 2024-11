A homenagem especial a Lulu Santos no Grammy Latino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lulu Santos, 71 anos, recebeu, no domingo, 10, o Prêmio à Excelência Musical 2024, na cerimônia de Prêmios Especiais, da 25ª edição do Grammy Latino, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. O cantor foi o único brasileiro entre oito artistas a ser homenageado da premiação, que reconhece o conjunto da obra e celebra as contribuições para a música latina. Em uma publicação no Instagram, o músico, que esteve presente no evento, comemorou o reconhecimento. “Foi um prazer imenso compartilhar momentos tão especiais e conhecer um pouco mais a história de outros artistas mais talentosos da música latina”, escreveu. Outros brasileiros já receberam a honraria em edições anteriores do Grammy, como Rita Lee, Erasmo Carlos, Milton Nascimento e Simone. Além de Lulu Santos, os artistas Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa, Ángel ‘Cucco’ Peña e Chucho Rincón ganharam o prêmio de 2024.