A homenagem de Claudia Ohana a Gal Costa

Claudia Ohana homenageou Gal Costa ao escolher o look feito pela sua estilista Carla Garan para curtir a primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí. A atriz, que acaba de completar 60 anos, usou um leque com o nome da cantora com uma roupa que lembra as performances marcantes da baiana, morta no final do ano passado. Ohana fez questão de assistir ao Império Serrano, Grande Rio e Mocidade. Em seguida, foi para casa descansar.