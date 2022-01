A homenagem de Beyoncé a Elza Soares

Beyoncé usou as redes sociais para homenagear Elza Soares, morta nesta quinta (20). “Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muita gente no Brasil e no mundo. Somos muito gratos”, escreveu no Twitter de sua organização, a BeyGOOD. A instituição da cantora americana foi criada para apoiar causas sociais e combater o racismo e a desigualdade.

Rest In Peace Elza Soares. Your music has entertained and inspired so many from Brazil and around the world. We are grateful. pic.twitter.com/aUhPLaBMmn

— BeyGOOD (@BeyGood) January 20, 2022