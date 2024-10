A homenagem aos 95 anos de Fernanda Montenegro feita por emissora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Montenegro, indiscutivelmente uma das maiores atrizes do Brasil, completa 95 anos no dia 16 de outubro. Uma das celebrações será via Canal Brasil, que pretende exibir uma maratona de filmes com mais de 24 horas de programação dedicadas a ela. Com um acervo que passeia pelos 70 anos de carreira da atriz, o canal trará 16 longas e um curta-metragem.

O filme que abre é Central do Brasil, de Walter Salles – quando ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1998. Em seguida, o longa Casa de Areia, de Andrucha Waddington, no qual Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres, contracenam juntas. Depois, Piedade, de Cláudio Assis.

Há ainda na seleção: Veja Esta Canção, de Cacá Diegues; Minha Namorada, de Zelito Viana e Armando Costa; Gêmeas, de Andrucha Waddington; O Que é Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto; Infância, de Domingos Oliveira; A Hora da Estrela, de Suzana Amaral; Eles Não Usam Black-Tie, de Leon Hirszman; Redentor, de Cláudio Torres; O Auto da Compadecida, de Guel Arraes; A Vida Invisível, de Karim Aïnouz; Tudo Bem, de Arnaldo Jabor; Traição, de Arthur Fontes, Cláudio Torres e José Henrique Fonseca; Boa Sorte, de Carolina Jabor; e o curta-metragem A Dama do Estácio, de Eduardo Ades.