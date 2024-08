A gravidez repleta de misticismo que promete sacudir ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Pedro (Juan Paiva) receberá mais uma vez a visita de Maria Santa (Duda Santos) em Renascer. No capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 27, o rapaz vive uma fase mais reflexiva, disposto a esquecer todas as mágoas do passado. Em um desses momentos, ele reza e pede perdão a sua ‘mainha’ pela responsabilidade na morte dela em seu nascimento.

Santinha aparece para o filho, abençoa o jovem e reforça que ele não precisa pedir desculpas. Além do acalento, Maria Santa também traz a boa nova: ela avisa que João Pedro será pai de um menino. Os dois se emocionam e João Pedro celebra o amor com a mãe. Momentos depois, Sandra (Giullia Buscacio) avisa que precisa conversar com o marido e mostra o teste positivo da gravidez.