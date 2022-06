A grave denúncia de Drauzio Varella que envolve o Ministério da Saúde

Giro VEJA - quarta, 22 de junho

A prisão do ex-ministro da Educação e os desdobramentos da farra dos pastores evangélicos no MEC são os destaques do dia

As prisões do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e dos pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura jogaram por terra o discurso anticorrupção do presidente Jair Bolsonaro. A menos de quatro meses da eleição, o caso põe uma das pastas mais importantes da Esplanada sob investigação pela Polícia Federal e ajuda a dar munição à oposição.