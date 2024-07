A forma inusitada que Princesa de Dubai anunciou seu divórcio

A princesa de Dubai, Sheikha Mahra, 30, filha do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Zoe Grigorakos, causou polêmica ao exigir o divórcio do marido pelas redes sociais na última semana. “Caro marido, como você está ocupado com outras companhias, declaro nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você e eu me divorcio de você. Tome cuidado. Sua ex-esposa”, escreveu a realeza em texto branco sobre fundo preto em uma publicação no Instagram. Aparentemente ela fez referência à prática islâmica conhecida como triplo talaq, que permite que os maridos se divorciem de suas esposas dizendo “eu me divorcio de você” três vezes. Ela se casou com o empresário Mana Al Maktoum em maio de 2023, seguido por uma recepção luxuosa em junho. O casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, uma menina, em maio de 2024, dois meses antes do divórcio.