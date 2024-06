A forma curiosa que Monja Coen lida com o envelhecimento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a um tratamento de câncer de pele, do qual foi considerada curada, Monja Coen, 76 anos, teve um clique para o livro que está para lançar, Em Cada Instante Nascemos e Morremos Bilhões de Vezes. A doença a fez mais reflexiva sobre a passagem do tempo. “Olhava no espelho e via meu avô, carequinha e com o rosto redondo, exatamente como eu fiquei”, lembra. Foi aí que resolveu registrar seus pensamentos sobre o envelhecimento no papel. “Às vezes, volto àquele espelho e pergunto: cadê a mocinha que queria ser como os meninos, uma mulher liberal, que fuma e anda de moto?”. Em meio a tanta filosofia, ela segue a toda e garante: parar de trabalhar nem pensar.

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898