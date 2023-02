A falta de respeito dos camarotes com o samba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem desembolsa alguns milhares de reais em ingressos dos camarotes tem direito a uma série de regalias na Sapucaí: banquete exclusivo, open bar, vista privilegiada e shows e DJs. Estes últimos, porém, não raramente competem com as próprias escolas de samba. Enquanto as agremiações desfilam, a música (em alto e bom tom) não cessa. No Nosso Camarote, por exemplo, um dos mais caros e requisitados do sambódromo, o som chega a invadir a avenida durante os desfiles. “Acho uma falta de respeito. Não dá para ouvir direito o samba”, reclama um folião no camarote.