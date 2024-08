A explicação nada olímpica para atleta britânico ter aderido ao OnlyFans

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não chega a ser novidade: além de se submeterem a treinamentos extenuantes, os atletas da elite dos esportes com menos apelo junto ao público têm de se virar para viver com o dinheiro contado. Mas o britânico Jack Laugher, 29 anos, que compete nos saltos ornamentais, elevou os sacrifícios a outro patamar. Mesmo tendo ganhado ouro, prata e bronze nos Jogos do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2021, precisou se lançar em plataformas bem mais quentes do que aquelas de onde salta de 3 metros de altura. Há alguns meses ele tirou a sunga e passou a se expor como veio ao mundo no OnlyFans, rede de publicações de conteúdo adulto. O saltador até reconhece que o trabalho extra pode ser malvisto, mas se diz “confortável” com a escolha. “Faço de tudo para conseguir uma verba”, lamentou ao The Sun.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2024, edição nº 2904