A explicação de William Bonner para o vácuo dado em Ivete Sangalo

William Bonner explicou nesta terça-feira, 23, por que ignorou a “festa” feita por Ivete Sangalo no estacionamento dos Estúdios Globo, após entrevista com Jair Bolsonaro ao vivo no Jornal Nacional.

“Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado lá da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa no estacionamento. Acenando, sorrindo, batendo no vidro do meu carro. Eu abri um sorriso, acenei e cumpri o protocolo de segurança da imprensa, não pode baixar o vidro em uma situação como essa… Mas, sai de lá energizado, foi muito bom. E eu fui dormir hoje e quando sai descobri que a Ivete Sangalo estava de roupão ali no meio daquele grupo. Desculpa majestade, te amo muito”, disse.