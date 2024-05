A explicação de pai de santo para nudez de Anitta em clipe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em novo clipe, da música Aceita, em dado momento Anitta surge nua, recebendo um banho de uma mãe de santo. Depois de sua divulgação, nesta terça-feira, 14, a cantora disse que perdeu milhares de seguidores, possivelmente como reflexo da intolerância religiosa no país. A convite da coluna GENTE, pai Thalles d’Oxoguian, 34 anos, líder de candomblé no terreiro Ilê Ni Oxoguian, de Vaz Lobo, no subúrbio carioca, explica o ritual mostrado por Anitta em seu novo trabalho:

“Para nós do Candomblé, o corpo em si é sagrado, assim como a cabeça, que também deve ser cuidada. Dentro da cultura cristã ocidental, existe um tabu em relação ao corpo, como se devesse ser escondido, sendo apenas associado à parte profana e à sexualidade. Durante o ritual, o sagrado está presente, e não há julgamento em relação ao corpo despido. No Candomblé, ninguém se autoinicia; precisamos de alguém mais experiente para nos conceder o axé e realizar o ritual. Apenas aqueles que já receberam podem conceder, essa é a regra do Candomblé. Se você já recebeu um banho ritualístico de um mais velho, então está apto para passar esse banho para outros. Independentemente se aquele que está recebendo o banho tem pouco ou muito tempo de santo, é considerado como um bebê, pois é um momento de desconexão do mundo, em que nos permitimos ser cuidados”.