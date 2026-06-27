A expectativa para Cate Blanchett estrear como professora em Oxford

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Com duas estatuetas do Oscar na prateleira, Cate Blanchett, 57 anos, decidiu aceitar um convite para encarar papel inteiramente novo — o de professora. A atriz será mestre de teatro contemporâneo na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Sim, a lição é presencial e bem prática. “Acho eletrizante estar em diálogo criativo com a próxima geração de pensadores e realizadores. Quero começar logo”, diz, entusiasmada. Nas rodas da prestigiada instituição britânica já se especula se Cate revelará na sala de aula a mesma rigidez pela qual é conhecida nos sets, onde é implacável com improvisos e o atraso dos colegas.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001