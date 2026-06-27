A expectativa para Cate Blanchett estrear como professora em Oxford
Atriz vai ensinar teatro contemporâneo na universidade britânica
Com duas estatuetas do Oscar na prateleira, Cate Blanchett, 57 anos, decidiu aceitar um convite para encarar papel inteiramente novo — o de professora. A atriz será mestre de teatro contemporâneo na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Sim, a lição é presencial e bem prática. “Acho eletrizante estar em diálogo criativo com a próxima geração de pensadores e realizadores. Quero começar logo”, diz, entusiasmada. Nas rodas da prestigiada instituição britânica já se especula se Cate revelará na sala de aula a mesma rigidez pela qual é conhecida nos sets, onde é implacável com improvisos e o atraso dos colegas.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001