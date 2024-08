A ex-Chiquititas que estreia nos Jogos Paralímpicos de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os Jogos Paralímpicos de Paris começam nesta quarta-feira, 28, e entre os atletas que compõem a delegação do Brasil estará alguém já conhecida por muitos brasileiros. Giovanna Boscolo, 22 anos, que vai representar o país nas provas de arremesso de club e peso, fez parte do elenco da novela Chiquititas, exibida no SBT, entre 2013 e 2015.

Giovanna chega aos Jogos de Paris sete anos após ser diagnosticada com Ataxia de Friedreich, doença neurodegenerativa rara que afeta, principalmente, o equilíbrio e a coordenação. No entanto, sua trajetória no esporte não é de hoje. Aos 13 anos, ela participou do seu primeiro campeonato de ginástica aeróbica.

“Eu treinava cinco horas por dia, sempre fiz um treino preventivo de lesão, mas mesmo assim comecei a ter tipos de lesões que não eram compatíveis com o esporte. Os meus técnicos me indicaram a fazer exames para ver se estava tudo ok. O primeiro que fiz foi o eletroneuromiografia, que deu uma alteração significativa e três meses depois eu estava laudada com Ataxia de Friedreich. Foi tudo muito rápido”, comentou a atleta, em um vídeo publicado em fevereiro nas redes sociais.

A ex-atriz mirim começou a fazer comerciais e desfiles aos 9 anos, quando foi levada para fazer Michele, em Chiquititas. Além disso, ela cursou biomedicina. No esporte, ela já conquistou a medalha de bronze no lançamento de club no Mundial de Kobe 2024; ouro e recorde das Américas, e quarta posição no arremesso de peso, no Grand Prix de Dubai 2024; prata no lançamento de club e no arremesso de peso no Open Internacional de atletismo 2024.

“Hoje em dia eu estou muito bem, tenho uma dificuldade de equilíbrio, coordenação, mas eu continuo firme e forte com a minha fisioterapia. Não existe pessoa perfeita sem dificuldades e a gente não tá aqui pra julgar ninguém sempre apoiar uns aos outros, vivam com alegria porque a gente não sabe ate quando a gente vai estar aqui , disse Giovanna.