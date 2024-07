A estreia de Anitta como compositora de samba: orixá Logun Edé

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta, ao lado de outros cantores e compositores, preparou um samba-enredo para concorrer na Unidos da Tijuca no carnaval de 2025. Com o tema sobre o orixá Logun Edé, o clipe oficial estreou nesta terça-feira, 2, no YouTube. No vídeo, a cantora exibe a composição em um estúdio com a participação de nomes como Estevão Ciavatta e Regina Casé. “Estevão disse que a Anitta era devota também e conhecedora nata do orixá, do seu comportamento e das suas histórias. A gente ligou para ela e ela topou de imediato”, explica Feyjão, um dos que ajudaram a compor a letra.

Nas redes sociais, Anitta também falou sobre a participação. “Não é aleatoriamente. Já colocava muito desse enredo no meu show, na minha turnê. Porque amei o texto, o enredo todo, por ser meu orixá”. Lógun Edé, ou Logunedé, é o orixá de origem Iorubá, filho de Oxóssi e Oxum, cultuado no candomblé brasileiro e outras religiões de matriz africana. Ele é representado por um jovem caçador nas cores azul e amarelo. O desfile será preparado pelo carnavalesco Edson Pereira.