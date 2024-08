A estranha homenagem de Mark Zuckerberg para mulher no meio do jardim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

CEO e fundador da Meta, empresa que engloba o Facebook, Instagram e Whatsapp, o bilionário Mark Zuckerberg compartilhou uma homenagem que fez para sua mulher, a médica Priscila Chan, no jardim de casa. Ele encomendeu uma estátua da companheira, que foi colocada na área externa da mansão em que moram com as três filhas: Max, August e Aurelia. “Trazendo de volta a tradição romana de fazer esculturas da sua esposa”, escreveu ele na legenda. A obra foi uma criação do artista Daniel Arsham, do Arsham Studio. Ele é conhecido pelas obras em exposição ao redor do mundo que se inspiram no mundo antigo. Mark é casado com Chan desde 2012. Eles se conheceram na faculdade, em Harvard, Estados Unidos, anos antes da fundação do Facebook.