A esta altura da vida, Sandy se assusta com holofotes sobre novo namorado

Mesmo com quase uma vida inteira nos holofotes, Sandy, 41 anos, ainda se assusta as notícias que circulam sobre sua vida pessoal, como sua separação com o músico Lucas Lima e o novo romance com o médico Pedro Andrade. A cantora desabafou sobre a situação enquanto passava pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 3, no Rio. “Me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse a artista à Quem.