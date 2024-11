A empresária que pretende revolucionar a saúde íntima da mulher

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Vive La Vu, primeira loja de “intimite cosmetics” do Rio de Janeiro — ou seja, um espaço só com produtos dedicados à saúde íntima da mulher — foi inaugurada em Ipanema, nesta quinta-feira, 7. Quem está por trás do empreendimento é a empresária Carolina Sehbe, xxxx anos. Entre os destaques da loja, óleos que hidratam e rejuvenescem a região íntima, espumas que combinam ativos antioxidantes e de regeneração celular para clarear e rejuvenescer a pele íntima, calcinhas com tecidos que evitam inflamações, absorventes com agentes anti-inflamatórios. A seguir, o bate-papo da empresária com a coluna GENTE.

Quando surgiu a ideia da loja? É uma resposta de um perfil no Instagram criado há três anos (@acacdemiappk), que tem como conceito principal despertar o olhar feminino sobre questões de saúde íntima feminina que até então pouco faladas. Entrevistando especialistas, tive a oportunidade de observar que alguns tratamentos não são acessíveis a muitas mulheres e que muitos médicos passavam receitas de produtos de manipulados. Muitas marcas que oferecemos na loja foram criadas pelos próprios médicos, na busca real de produtos formulados de forma correta.

Qual é o produto mais caro? Temos uma linha bem diversificada, que trata várias questões íntimas: banho de assento, esfoliante, calmante, clareador, hidratante, serum, óleos, colágenos, que inclusive podem ser e devem ser combinados, giram em torno 35 a 180 reais. A linha lingerie funcional voltada para menstruação, gravidez, puerpério e escape urinário gira de 80 a 300 reais. E a linha mais cara é voltada para mulheres em tratamento oncológico, onde temos seleção produtos específicos para serem usados durante o tratamento (cabelo, parte íntima, corpo e boca) e os valores giram de 150 a 280 reais.

E o artigo mais curioso? O mais curioso é o óleo avocado ozonizado da Amazon, que pode e deve ser usado em todas fases da mulher, em hidratação, recuperação de tratamentos, preventivos. Outros produtos que desperta bastante a curiosidade são as calcinhas e biquínis para menstruação.

Acredita que as mulheres ainda têm muito tabu sobre produtos dedicados a sua saúde íntima? Sim, temos muitos tabus, mas também a falta de conhecimento das questões íntimas e o quanto interferem diretamente na qualidade de vida das mulheres. Mas com todo o movimento que estamos vendo de falas femininas, com certeza, há um grande passo para essa mudança. Vamos revolucionar a saúde íntima como um todo, sexualidade, libido e bem-estar.