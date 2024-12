A dura constatação de Gilberto Gil sobre decisão de se despedir dos palcos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a última turnê de sua carreira divulgada, Gilberto Gil encerra nesta sexta-feira, 13, a temporada de 2024 do Conversa com Bial. Além de cantar à capela músicas clássicas de sua discografia – como Palco, Tempo Rei e Esotérico – Gil conversa sobre a série de apresentações que fará em 2025, encerrando sua fase de turnês. “É um reconhecimento de um desgaste natural, do corpo físico, mas também da mente… É a última nesse formato, com meses e meses na estrada. Agora, eventualmente, continuarei subindo no palco, uma vez ou outra”, diz.

Publicidade