Ovacionado, Gilberto Gil se torna Doutor Honoris Causa pela UFRJ

Gilberto Gil foi ovacionado nesta terça-feira, 10, ao receber título de Doutor Honoris Causa pela UFRJ no Salão Leopoldo Miguel, no Centro do Rio. A mesa foi composta pelo reitor Roberto Medronho, a vice-reitora Cássia Turci, o diretor da Escola de Música Ronal Silveira, o decano do Centro de Letras e Artes Afrânio Gonçalves e o professor de música Samuel Araújo.

A solenidade foi marcada por diversas homenagens ao cantor, incluindo duas apresentações com músicas de Gil como Aquele Abraço e Aquarela do Brasil. A decisão de homenageá-lo foi tomada em fevereiro de maneira unânime. “Quero agradecer ao conselho e a todos os membros aqui presentes, à Escola de Música, agradecer aos professores e ao corpo docente, agradecer aos alunos e a vários corpos de seres que temos aqui nessa casa, agradecer ao público, aos amigos, aos admiradores, aos familiares, aos apreciadores que vieram aqui compartilhar conosco comigo e com todos esse momento de encontro afetivo, de encontro emotivo e emocional profundo, pelo menos para mim”, disse Gil.

Durante o discurso, além de reiterarem a importância da obra de Gil para a sociedade e em suas vidas pessoais, os integrantes da mesa aproveitaram para homenagear o cantor para além de sua profissão. “Gilberto Gil é aquela pessoa que ilumina, que nos inspira e que nos move, mostrando a poesia e a música na luta por um país justo, mais solidário, mais igualitário, saudável, mais sustentável. Vejo que toda sua carreira traz esse legado”, disse o reitor.

