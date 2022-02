A dupla vacilada de Melania Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos tempos em que saracoteava embalada em figurinos cheios de grife sob os holofotes globais, a então primeira-­dama Melania Trump, 51 anos, pinçou do armário um chapéu de fartas abas que lhe encobriam a face para usar em um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron na Casa Branca. O item foi posto recentemente por ela em leilão, em um combo que incluía um vídeo seu badalando com o acessório. A pedida mínima era alta — 250 000 dólares —, ninguém deu e o negócio acabou saindo por 30% menos do que Melania queria. A ex-modelo eslovena agora precisa lidar com duas dispensáveis dores de cabeça. Recebeu uma saraivada de críticas por ter colocado à venda um item de valor histórico. “Ela aprendeu com o marido, procura faturar com tudo”, alfinetou um ex-assessor — e, para piorar, selou a transação em criptomoedas, em queda livre nos últimos tempos.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2022, edição nº 2775