A disputa entre a atriz Scarlett Johansson e o ChatGPT

Na última semana, a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, apresentou um novo recurso: um assistente de voz alimentado por inteligência artificial. Porém, uma das cinco vozes lançadas na plataforma, a “Sky”, chamou a atenção por ser semelhante à voz da atriz Scarlett Johansson. Após a repercussão, a artista divulgou um pronunciamento nesta segunda-feira, 20.

“Em setembro de 2023, recebi uma proposta de Sam Altman [CEO da OpenAI] para ser a voz do sistema ChatGPT 4.0. Ele disse que minha voz poderia facilitar a aproximação entre o público e as empresas de tecnologia. Depois de considerar, decidi recusar a oferta por motivos pessoais. Quando ouvi a demo lançada, fiquei chocada, irritada e incrédula que o Sr. Altman buscou uma voz tão assustadoramente similar à minha que até meus amigos mais próximos não conseguiram notar a diferença. O Sr. Altman até insinuou que a semelhança era intencional, tuitando a palavra ‘her’ — uma referência ao filme em que eu dei voz à Samantha, um sistema de chat que engata um relacionamento íntimo com um humano. Como resultado de suas ações, fui obrigada a contratar um advogado. Consequentemente, a OpenAI concordou relutantemente em remover a voz ‘Sky’. Em um momento em que todos estamos lidando com deepfakes e a proteção de nossa própria imagem, nosso próprio trabalho, nossas próprias identidades, acredito que essas são questões que merecem absoluta clareza”.

Em entrevista ao The Verge, um representante da empresa afirmou que a voz é de “uma outra atriz profissional”. Apesar das justificativas, a OpenAI concordou em “pausar o uso” da Sky até que as questões sejam resolvidas.