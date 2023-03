A discussão de Nikolas Ferreira em voo: ‘Pode processar o que quiser’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nikolas Ferreira (PL-MG) discutiu com a jornalista e apresentadora Ana Paula Renault em um voo nesta sexta-feira, 10. O bate boca começou quando Ana Paula questionou o ato de transfobia protagonizado pelo deputado na Câmara, episódio em que ele usou uma peruca e atacou pessoas trans na quarta-feira, 8. “Parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado, agorinha, agorinha. Nikolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes no plenário”, diz a jornalista, filmando o político, que acena e sorri para ela em tom de deboche. A discussão continua e o parlamentar então questiona qual seria o artigo de transfobia na Constituição. Ela cita processos a que ele responde, enquanto Nikolas a acusa de mentir e completa que “processo quem tem é o presidente Lula. Você está passando vergonha aí”. Ele ainda justifica o ato como uma forma de liberdade de expressão e que pretende continuar exercendo esse “direito”. “Pode processar o que quiser”.