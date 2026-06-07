A dieta difícil de engolir de Nicholas Galitzine como He-Man
Ator protagoniza o filme 'Mestres do Universo'
Com a missão de arrastar uma multidão às salas de cinema, Nicholas Galitzine, 31 anos, precisou encarar uma preparação daquelas para protagonizar Mestres do Universo, filme inspirado na franquia He-Man, que acaba de estrear. Para estar à altura da pilha de músculos do personagem, que desfila em minúscula tanga vermelha, ele mudou completamente a alimentação. “O objetivo era ganhar o máximo de massa possível, o que não foi nada fácil”, reconhece ele, que, além de três horas de musculação, passou a consumir 5 000 calorias por dia. No prato, misturas como pizza com sushi e muito cachorro-quente. Mas foi só sair do papel para voltar à velha forma. “Do nada, me vi fraquinho de novo”, conta o ator, que definiu a experiência como deprimente.
Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998