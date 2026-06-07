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Nicholas Galitzine, estrela de “Mestres do Universo” (He-Man), revelou os bastidores de sua transformação física. Para viver o ícone musculoso, o ator encarou dieta de 5.000 calorias diárias e 3h de musculação. Descubra como foi o desafio de ganhar massa para o papel e a “deprimente” volta à sua forma original.

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Com a missão de arrastar uma multidão às salas de cinema, Nicholas Galitzine, 31 anos, precisou encarar uma preparação daquelas para protagonizar Mestres do Universo, filme inspirado na franquia He-Man, que acaba de estrear. Para estar à altura da pilha de músculos do personagem, que desfila em minúscula tanga vermelha, ele mudou completamente a alimentação. “O objetivo era ganhar o máximo de massa possível, o que não foi nada fácil”, reconhece ele, que, além de três horas de musculação, passou a consumir 5 000 calorias por dia. No prato, misturas como pizza com sushi e muito cachorro-quente. Mas foi só sair do papel para voltar à velha forma. “Do nada, me vi fraquinho de novo”, conta o ator, que definiu a experiência como deprimente.

Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998