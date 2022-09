A desculpa sem noção de Bruno Montaleone para fãs no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando foi parado dentro da área VIP para fazer fotos, o ator Bruno Montaleone, que está acompanhado da namorada, Clarissa Müller, fechou a cara e não quis saber de papo. “Estou concentrado para fazer um post. Não posso agora”, disse o ex de Sasha, visivelmente incomodado com os pedidos para selfies. Assim como na noite anterior, Fábio Assunção evitou falar com a imprensa e não quis dar entrevista, parece que o galã fez escola na área VIP. Assim que as pessoas saíram de perto, Montaleone voltou a conversar com a namorada e guardou o celular.

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

