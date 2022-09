O mau humor de Fábio Assunção que assustou no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Fábio Assunção chegou por volta das 22h na área VIP da Cidade do Rock para assistir ao show do Guns N’ Roses, porém não quis parar para falar com a imprensa nem tirar foto com os fãs. Mau humorado e de cara fechada, apenas sorriu quando lhe abriram a porta do espaço ‘vipinho’, destinado apenas a alguns famosos convidadas por Roberto Medina, para ficarem longe dos outros tantos que disputam espaço na área menos glamurosa. Fábio passou batido e com cara de poucos amigos, cercado de seguranças.

Rock in Rio recomeça nesta quinta; veja cenas exclusivas da Cidade do Rock

Festival acontece até 11 de setembro. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/UL3JHda4Ra — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

